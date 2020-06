Andreas Moravec: "Auch Männer dürfen weinen"

Andreas Moravec: Nur in 20 bis 30 Prozent der Fälle. Ich bin sicher nicht der Schlauste im Studio! Von allen Anwesenden bin ich derjenige, der am wenigsten weiß. Aber dazu stehe ich und sage gern dazu, dass ich die Antworten ablese. Damit kein Irrtum entsteht, ich bin ja nicht allwissend. Und ich will kein Oberlehrerhaftes Getue an den Tag legen. Das fand ich schon in der Schule unangenehm.

freizeit: Gleich hier um die Ecke liegt Ihre ehemalige Schule, eine Handelsakademie. Beschwört das gute oder schlechte Erinnerungen herauf?(lacht)

Andreas Moravec: Viele erinnern sich gern zurück an die schöne Zeit – bei mir ist es umgekehrt! Ich bin froh, nicht mehr zur Schule gehen zu müssen. Ich hatte Nachprüfungen in Französisch und Rechnungswesen. Elternsprechtage waren nicht lustig. Für mich war Schule einfach nicht das Richtige. Ich war happy, im Beruf das zu tun, was mir Spaß macht. Rechnungswesen brauche ich dafür selten.

freizeit: Waren Sie wenigstens ein braver Schüler? Oder ein Gfrast?

Andreas Moravec: Ich war Störenfried, Klassenclown und Klassensprecher in einem. Für die Professoren hatte ich immer einen bösen Kommentar auf den Lippen. Was nicht besonders förderlich war. Ich glaube, nach der Matura waren sie ganz froh, dass sie mich loswerden. Meine Mutter hat einmal gesagt: „Wenn du nicht in den Medien gelandet wärst, ich hätte nicht gewusst, was aus dir werden soll.“ Witzig ist, dass mir meine Schule Jahre später eine Einladung geschickt hat. Das Motto: „Leute, aus denen etwas geworden ist“.