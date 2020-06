Michael Patrick Kelly: "Ruhm hat nicht nur Vorteile"

freizeit: Was hat Ihnen geholfen, den Sinn im Leben wiederzufinden?

Michael Patrick Kelly: Meine spirituelle Suche. Ich habe mich in den Koran, asiatische Philosophie, den Buddhismus eingelesen. Die Bibel hat mich am meisten angesprochen. Ich fragte mich: Wer bin ich? Was passiert nach dem Tod? Die Antworten hatten mit meinem Leben nichts zu tun. Und schon gar nicht, was darin für Glück stand. Ich musste erst meine Identität finden. Die Zeit mit der Family-Band war so eine Kollektividentität. Wenn man als Solo-Künstler startet, erfordert das ein Loslassen, und das ist nicht einfach. Die Zeit im Kloster war ein Aufbruch.

freizeit: Wie verlief Ihr Leben im Kloster?

Michael Patrick Kelly: Ich war einer von 60 Mönchen. Jeder Tag war sehr strukturiert. Erst vier Stunden Gebet und Meditation. Dann Unterricht in Theologie. Danach handwerkliche Tätigkeiten wie Abwaschen, Putzen oder Töpfern. Einmal die Woche wurde Fußball gespielt, aber natürlich musste ich auch Kartoffeln schälen. Das alles war sehr gesund für mich.

freizeit: Kartoffelschälen als Lebenselixier sozusagen?

Michael Patrick Kelly: Vor der Zeit im Kloster hatte ich Leute, die mir jeden Wunsch erfüllt haben. Plötzlich musste ich simple Arbeiten verrichten. Ein Jahr lang war ich für den Müll zuständig, ich war der Müllmann. Das erdet einen wieder. Die meisten Mönche wussten auch nichts von meiner Vergangenheit. Man ist mir auf Augenhöhe begegnet, und das war etwas, das ich nicht kannte. Zum ersten Mal war ich nicht der Star, sondern der Mensch. Ich zehre heute noch von der Zeit.

freizeit: Wo schöpfen Sie heute Kraft?

Michael Patrick Kelly: Zweimal im Jahr in Klöstern in den Bergen, ab und zu auch in Österreich. Einfach mal offline gehen und sich stattdessen bei Gott einloggen, das renkt mich wieder ein, bevor ich weitermache in dieser Zirkuswelt der Musikbranche.