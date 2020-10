Amy Wald: Von der Straßenmusik zur Nr. 1

Es blieb nicht bei Salzburg.

Bei meiner ersten großen Tour war ich drei Monate in Deutschland unterwegs. Ich habe in dieser Zeit keinen Cent für eine Unterkunft ausgegeben, sondern ausschließlich bei Leuten übernachtet, die mir via Instagram einen Platz zum Schlafen angeboten haben. Die kannten mich von den Clips, die ich gepostet habe. Ich habe diese Videos als Projekt gesehen: Ich wollte zeigen, wie es mir geht beim Versuch, Musik zu machen und davon zu leben. Und das als völliger Anfänger. Von meinem ersten misslungenen Auftritt bis zur Panik im Proberaum.

Trotz dieser positiven Erfahrungen betrachten Sie mit „Mehr als nur ein Like“ die sozialen Medien auch von einer kritischen Seite. Warum?

Der Song ist eine selbstkritische Auseinandersetzung mit dem Thema. Ich musste ja persönlich realisieren, dass es nicht nur darum geht, mehr Follower zu bekommen, mehr Reichweite. Sondern dass es Wichtigeres gibt als diese Zahlen. Man verliert sich sehr schnell in dieser Welt. Jeder kennt das, wir freuen uns über ein Like. Und noch mehr freuen wir uns über mehr Likes. Ich musste lernen, damit umzugehen, weil es Momente gab, in denen ich das nicht konnte.