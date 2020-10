Jürgen Drews: "Keine Angst, ich bin noch da"

Dass wir uns kennengelernt haben, ist ein absolutes Geschenk. Und wir lieben uns bedingungslos. Wenn ich einmal länger als einen Tag allein unterwegs bin, vermisse ich Ramona schon. Umgekehrt ist es genauso.

Sie sind mit dem Musical „Hair“ musikalisch groß geworden. Ist das der Grund, warum Sie seither langes Haar tragen? Es ist im Grunde seit den 1970er-Jahren immer dieselbe Frisur.

Als Bub war ich sehr schüchtern. Damals hatte ich noch kurze Haare. Einmal ging ich an zwei Mädels vorbei, die ich echt toll fand. Sie sahen mich an, ich grüßte freundlich, und als sie an mir vorbeigegangen waren, hörte ich, wie die eine meinte: „Hast du das gesehen? Der ist ja echt süß, der hat ja voll die roten Ohren bekommen!“ Das war mir vielleicht peinlich. Ich musste etwas tun. Also habe ich mir die Haare wachsen lassen. Und deshalb trage ich diese Frisur bis heute. Obwohl ich nicht mehr so leicht rote Ohren bekomme ...

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Sie immer der Erste sind, dem bei Liebesfilmen die Tränen kommen. Sehen Sie sich als Prototyp des metrosexuellen Mannes?

Ich war immer schon ein sehr emotionaler Mensch. Ich merke aber auch, dass ich mit zunehmendem Alter teilweise noch sensibler geworden bin. Sobald sich etwas sehr Emotionales in meiner Gegenwart abspielt, kämpfe ich häufig mit den Tränen. Als ich mit meiner Tochter Joelina erstmals im Duo im Fernsehen auftrat, musste ich mich sehr zusammenreißen, um nicht wieder in Tränen auszubrechen. Manchmal nervt mich das richtig.

Sie behaupten von sich, Sie seien der „Erfolgreichste unter den Erfolglosen“. Schlagen Sie sich damit nicht selbst weit unter Ihrem Wert? Immerhin haben Sie mehrere Goldene Schallplatten, eine Goldene Stimmgabel und auch eine Ballermann-Auszeichnung ersungen.

Jein. Im Grunde meine ich das schon so, wie ich es immer sage. Natürlich weiß ich, dass ich ein erfolgreicher Künstler und viel gebucht bin und dass mich fast jeder kennt. Was ich damit meine: Ich habe nicht so viel Auszeichnungen in Gold oder Platin erhalten wie Kollegen. Bei mir kam immer irgendwas dazwischen. Ich habe eben eine andere Art von Erfolg. Jeder definiert das ja ein wenig anders.

Apropos, eigentlich sind Sie ja ein Jazzer, stimmt das?

Im Herzen bin ich immer noch Jazzer. Ich habe einige Songs in dieser Richtung aufgenommen, die nicht veröffentlicht wurden. Aber wer weiß, was noch kommt?

In einigen Ihrer Interviews klang an, dass Sie sich schon mit dem Ruhestand angefreundet haben. Ihre Fans hoffen, dem ist nicht so.

Schauen wir, was die Zeit bringt. Wann wir wieder auf großen Bühnen stehen können, ist derzeit ungewiss. Leider. Aber keine Angst, ich bin noch da.

Herr Drews, vielen Dank für dieses Gespräch.