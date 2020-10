"Bergdoktor"-Star: Ronja Forcher schreibt ein Buch und nimmt ein Musikalbum auf

Zurück zu einem Detail, das Sie vorhin erwähnt haben: Ihr Verlobter kocht für Sie?

Jaaa! Und ab November wohne ich endlich bei Felix in Hannover. Ich freu mich so sehr drauf! Wir kochen aber auch sehr oft gemeinsam, machen Musik, schauen „Family Guy“ – das Leben macht so viel Spaß mit ihm!

Die erste gemeinsame Wohnung: Haben Sie Eigenheiten, die Felix nicht bewusst sind und auf die er sich einstellen muss?

(lacht) Also, nach fünf Jahren Beziehung kennen wir uns eigentlich sehr gut. Er ist der Mensch, der am meisten über mich weiß! Eine kleine Warnung vielleicht: Felix, Achtung! Deine Ronja wird ab 21.30 Uhr schon immer sehr müde. Und wenn sie dann nicht sofort schlafen kann, wird sie unheimlich grantig! Im Ernst: Ich kann hungrig sein wie nur was, ich bekomme trotzdem keine schlechte Laune. Wenn ich jedoch nicht meinen Schlaf bekomme, ist jeder Spaß vorbei!

Klingt gefährlich!

Äußerst!

Hätten Sie sich beim Kennenlernen gedacht, dass er der Mann ist, den Sie einmal heiraten werden?

Nein (lacht). Als wir uns kennengelernt haben, weil wir im selben Theaterstück gespielt haben, war Felix gerade mal 18. Ich war 20 Jahre alt. Lustigerweise haben wir im Stück am Ende geheiratet ...

Offenbar ein Zeichen.

Irgendwann habe ich mir gedacht: Wow, der ist schon nicht so schlecht. So intelligent. So lustig. Und diese Augen! Spätestens da war’s um mich geschehen.

Da ahmt das Leben wohl die Kunst nach. Und Sie fühlen sich mit 24 Jahren auch nicht zu jung, um zu heiraten?

Nein, überhaupt nicht. Gerade die schwierige Zeit dieses Jahr hat mir gezeigt, was mich am glücklichsten macht im Leben. Das ist nicht Erfolg oder Geld, oder Bestätigung von außen. Es ist tatsächlich die Liebe. Und mein Leben mit dem Menschen zu verbringen, der jeden Tag besser macht, der immer für mich da ist. Der mich dazu bringt, mich immer aufs Neue zu verbessern. Mein Felix. Ich bin so dankbar, dass ich ihn getroffen habe. Dass wir heiraten, war uns schon ganz lange klar.

Dem lässt sich nichts hinzufügen.

Kitsch pur, ich weiß! Aber so sieht es innerlich in mir aus.