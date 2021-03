Bonnie Tyler: „Wenn ich die Klassiker nicht singe, bin ich dran"

Auch das Video ist legendär. Können Sie uns erklären, worum es darin eigentlich geht? Es wird bevölkert von einer bunten Mixtur aus Ninja-Tänzern, Schwimmern, Buben mit Tauben ...

(lacht) Wer weiß schon, was sich da abspielt? Du weißt nie ganz genau, was in Jim Steinmans Kopf so vor sich geht. Er hat den Song geschrieben und wundervolle Storyboards dazu gezeichnet. Wir wurden damit für den Grammy als bestes Video des Jahres nominiert, aber ich verlor gegen Michael Jackson mit „Billie Jean“. Mit Jim zu arbeiten war wahrscheinlich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe.

Gab es in den Achtzigerjahren mehr Spaß, ist es wilder zugegangen?

Nein. Aber wenn du älter wirst, genießt du es mehr. Du musst dann niemandem mehr etwas beweisen. Du gehst einfach raus und hast Spaß.

Ein weit verbreiteter Irrtum über Sie: Sie hätten Ihre raue Stimme vom Rauchen vieler Zigaretten.

Heiser war sie schon immer, sie nannten mich den weiblichen Rod Stewart. Das intensivierte sich durch meine Operation an den Stimmbändern. Es war mir strikt verboten, danach zu reden. Aber können Sie sich mich vorstellen, ohne zu reden? Ich war also sehr schlimm. Der Arzt meinte, das haben Sie sich selbst zuzuschreiben, Sie sind jetzt auf sich alleine gestellt. Aber dann hatte ich meinen ersten Hit in Amerika, und ich bin sicher, das hatte viel mit meiner kantigen Stimme zu tun.

Und Sie denken nicht daran, die Füße hochzulegen und in Pension zu gehen?

Nein. Ich liebe, was ich tue. Und ich werde nicht in Pension gehen. Mein Hobby ist das Singen. Auf der Bühne zu stehen und zu performen. Ich werde auch weiter auf Tour gehen. Ich bin nun mal aus der Arbeiterklasse. Und ich habe immer noch den Arbeitsethos wie einst. Die Schule habe ich ohne irgendeine Qualifikation verlassen. Was ich aber hatte, war Entschlusskraft. Ich ging an einem Freitag von der Schule ab und war fest entschlossen, Montag einen Job zu haben.

Ist Ihnen das gelungen?

Ich habe alle Geschäfte in Skewen, meinem Dorf in Wales, um eine freie Stelle abgeklappert. Welches Geschäft, das war mir egal. Gerne als Verkäuferin. Es ist mir gelungen. Am Montag hatte ich gleich zwei Jobs.

So hat alles angefangen.

Später habe ich begonnen, auch nachts zu arbeiten. Ich startete mit zwei Mal pro Woche. Aber dann fragten sie mich, ob wir auch sechs Nächte auftreten könnten. Daraufhin habe ich meinen Tagesjob aufgegeben. Ich dachte, es sieht gut aus für mich. Doch dass eine Plattenfirma auf mich aufmerksam würde, in der Hoffnung, ich sei der nächste Star? Dass ich einmal Hits landen werde, das hätte ich nie im Leben gedacht. Wenn du wie ich aus einem kleinen Dorf in Wales kommst, glaubst du nicht, dass du das schaffen kannst. Es stand wohl in den Sternen geschrieben, Darling. (lacht)