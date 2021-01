Nina Proll: „Ich halte nichts von der Infantilisierung der Frau“

Sagen, was Sache ist. Nina Proll hat es damit zuletzt immer öfter in die Schlagzeilen geschafft. Wenn die Schauspielerin offen ihre Meinung über die Maßnahmen im Zuge der Pandemie kundtut oder über die MeToo-Bewegung spricht, ist das für viele immer aufs Neue eine Überraschung: Was die sich traut?! Als Reibebaum, der für manche erstaunlich ungeniert seine Meinung zum Besten gibt, hat sie so etwas wie eine Lebensrolle gefunden. Für ihre Ansichten erfährt sie Zuspruch wie Widerspruch. Auf jeden Fall wird Proll gehört. Und jetzt endlich auch wieder gesehen: Bald mit ihrer Show „Kann denn Liebe Sünde sein?“ erneut auf der Bühne, vor allem aber ab 11. Jänner in „Die Vorstadtweiber“. Liebe und Intrige in der Vorstadt laufen auch in der fünften Staffel auf High Heels und Hochtouren. Zeit für ein Gespräch: über Feminismus, Selbstbestimmung und Selbstzweifel, Geld, Mode und mehr.

freizeit: Liebe Nina, „Die Vorstadtweiber“ starten wieder. Ist der Begriff „Weib“ eigentlich einer, mit dem Sie sich anfreunden können?

Nina Proll: Warum nicht? „Weib“ ist für mich ein Begriff, der eine starke, weibliche Frau beschreibt.

Gerne werden Sie auf den Feminismus angesprochen, wir wollen da nicht hintanstehen. Treffen Sie eine Feministin, ballen Sie die Faust im Hosensack?

Tatsächlich merke ich, dass ich oft mit geballter Faust herumlaufe. Ob das mit Feminismus zu tun hat oder an mir selbst liegt, kann ich nicht sagen. Es gibt offensichtlich viele Dinge, die mich verspannen.

Sie machen sich für Selbstbestimmung stark. Ist das ein großes Missverständnis oder warum lehnen feministische Frauen Ihre Aussagen dennoch oft ab oder stellen sie zur Diskussion?

Ich vermute, das Problem liegt in der unterschiedlichen Auffassung davon, was Feminismus ist. Auf der einen Seite wird „Gleichbehandlung“ gefordert und dass das Geschlecht keine Rolle spielen soll. Das ist auch gut und richtig. Gleichzeitig werden aber auch „Quoten“ gefordert und Frauen sollen auf Grund ihres Geschlechts bevorzugt bzw. anders behandelt werden. Hier ist es wirklich schwer, es den vermeintlichen Feministinnen recht zu machen. Ich persönlich halte nichts von der Infantilisierung der Frau. Es ist meine tiefste Überzeugung, dass Frauen und Männer absolut gleichwertig sind. Das bedeutet aber auch, dass ich nicht nur die Vorteile der Gleichberechtigung genießen kann, ich muss auch mit den Nachteilen leben.

Sie haben beobachtet, dass der Frauenanteil der Besucher Ihrer Programme höher ist, als jener der Männer. Was sagen Frauen zu Ihnen, wenn sie Sie ansprechen, womit kommen sie auf Sie zu?

Dass sie den Abend in vollsten Zügen genossen haben, dass die Band ein Hammer ist und sie sich in meinen Liedern und Texten wiederfinden und dass es gut tut, mal über all diese Dinge zu lachen. Anscheinend spreche ich vielen damit aus der Seele ...

Mit welchen Dingen zum Beispiel?

„Männer werden nie gleichberechtigt sein.“

Und was sagen Männer zu Ihnen?

Männer sprechen mich eigentlich nicht an. Wenn, dann muss ich das selbst machen. (lacht)

Finden Sie, die Frauen geben ein gutes Bild ab in den „Vorstadtweibern“? Eigentlich definieren Sie sich alle über Männer.

Wann gibt eine Frau ein „gutes Bild“ ab? Ist das unsere primäre Aufgabe? Die Vorstadtweiber geben ein realistisches Bild ab, denn viele Frauen definieren sich tatsächlich über Männer. Außerdem zeigt die Serie, dass Frauen genauso schlecht und durchtrieben sind wie Männer. Das scheint paradoxerweise für viele beruhigend und in politisch korrekten Zeiten auch sehr befreiend zu sein. Und damit also gut.