Unaufgeregt im Auftreten, verständlich in der Sache, pointiert in seinen Formulierungen – so hat das TV-Publikum in den 13 Monaten der Corona-Pandemie Günther Mayr am Schirm kennen und schätzen gelernt. Nun erhält der ORF-Wissenschaftsjournalist und Publikumsliebling seine eigene Sendung.

Entsprechende Informationen des KURIER bestätigt der Öffentlich-Rechtliche auf Anfrage. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es: „Der ORF bestätigt Arbeiten an einem neuen Wissenschaftsmagazin, das voraussichtlich ab Freitag, 28. Mai um 18.30 Uhr in ORF2 zu sehen sein wird. Präsentator und Sendungsverantwortlicher des wöchentlichen Angebots ist der ROMY-nominierte Leiter der Aktuellen Wissenschaft, Günther Mayr, der die Sendung auch konzipiert hat.“ Der genaue Titel des Wissensformats werde zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.