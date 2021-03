ORF-Wissenschaftschef Günther Mayr: "Jetzt reicht es dann aber bald“

Erst dachte Mayr, der Anrufer wolle ihn in irgendeine Jury einladen. „Als Wissenschaftsjournalist rechnet man mit vielem, aber für die ROMY nominiert zu werden, damit eher nicht.“ Sagt er und schiebt ein „ich hab schon gewusst, was das ist und immer diese Gala vor meinem inneren Auge, zu der die Leute – kampelt und g’schnäutzt, würde man bei uns in der Steiermark sagen – hingehen. Und dass die Kollegen im ORF sehr stolz darauf sind, wenn sie dabei sind.“ Leise weiter: „Ich bin ja nicht der große Partytiger.“ Womit wir bei der Frage wären, wer der Mann dann ist, der uns fast täglich im Wohnzimmer besucht?

Geboren in Vorarlberg – das Sandwich-Kind zwischen zwei weiteren Buben; aufgewachsen auf einem Bauernhof mitten im Wald bei Murau in der Steiermark, einem 2000-Seelenort, der für seinen Fürsten (Schwarzenberg), sein Bier (Murauer, seit 1495) und den Ex-Pressesprecher eines Kärntner Ex-Landeshauptmanns (Petzner) bekannt ist.