Überraschung on air: "Fit mit Philipp" bekam eine ROMY

Da hat Vorturner Philipp Jelinek nicht schlecht gestaunt: Während der täglichen Turneinheit in seiner Sendung "Fit mit Philipp" auf ORF2 wurde er am Dienstagvormittag mit einer ROMY überrascht. Das Sportprogramm hat in der Kategorie "Bestes Lockdown-Format" gewonnen.

Gut gelaunt wie gewohnt präsentierte Jelinek seine Übungen – als plötzlich ROMY-Überbringer Andi Knoll mit einer goldenen Statuetten in der Hand im Studio auftauchte. Zuerst schien Jelinek nicht ganz klar zu sein, was da los ist, dann flossen die Freudentränen: "Ich bin jetzt ein bisschen weg von der Rolle", sagte er.

Pandemiebedingt werden die ROMYs heuer nicht in einer Gala überreicht, sondern persönlich an die Preisträgerinnen und Preisträger ausgeliefert. In der Vorwoche wurde bereits die ROMY für den TV-Moment des Jahres vergeben, an Riccardo Muti und die Wiener Philharmoniker. Die restlichen Gewinnerinnen und Gewinner der KURIER ROMY 2021 werden am Samstag (15. Mai) um 20.15 Uhr in ORF2 präsentiert.