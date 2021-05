Andi Knoll überrascht ROMY-Gewinner: „Sie sind sprachlos, begeistert, gerührt“

Und heuer? „Auch bei dem Preisträger, den wir gestern überrascht haben und den man natürlich noch nicht verraten darf, war es witzig, was man da in ein paar Sekunden an Gedanken in einem Gesicht ablesen konnte, von Schock über Irritation bis hin zur Freude.“ Dass alle nur in Momenten erwischt werden, in denen sie top gestylt sind, dafür gebe es auch in diesem Jahr keine Garantie: „Aber immer irgendwelche vermeintlichen Interviewtermine einzufädeln, ist auch langweilig. Unser Muster darf nicht durchschaubar werden, damit es für alle spannend bleibt.“

Wer Knoll auf Instagram folgt, konnte in den vergangenen Tagen bereits einen kleinen Einblick gewinnen, welche Strecken die ROMYs heuer zurückleg(t)en. Ein Exemplar wurde etwa per Flugzeug zugestellt, auch ein Fußballplatz spielte bereits eine Rolle. Und die eine oder andere Überraschung könnte noch anstehen. „Ich hoffe schon, dass wir nächstes Jahr wieder eine Gala haben werden“, sagt Knoll. Aber die Preise in ein, zwei Kategorien auch dann im Überraschungsmodus zu übergeben, das „könnte man sich schon überlegen“.