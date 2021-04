Die KURIER-ROMY ist heuer auf Rekordkurs: Beim Voting für den Publikumspreis gab es heuer einen neuen Rekord in der ROMY-Geschichte. Die Gewinner gibt es am 15. Mai um 20.15 in ORF2. Zusätzlich zur Wahl der beliebtesten Menschen VOR der Kamera zeichnet die Branchen-ROMY auch jene aus, die hinter der Kamera dafür sorgen, dass das Publikum unterhalten, berührt und begeistert wird. Die ROMY-Jury hat nun die Nominierten für die Branchen-Preise in 15 Kategorien gekürt.

Besonders oft nominiert wurden dabei die österreichische Oscar-Einreichung "Was wir wollten", der neue Film von Arash T. Riahi "Ein bisschen bleiben wir noch" und die neue Serie von David Schalko, "Ich und die anderen". Auch die internationale Koproduktion "Quo Vadis, Aida?" hat Chancen auf die ROMY.

Die Gewinner werden von der ROMY-Akademie gekürt. Das sind all jene rund 500 Schauspieler, Moderatoren und Medienleute, die bisher eine ROMY gewinnen konnten. Das Voting läuft bis 7. Juni.

BESTER FILM KINO

Was wir wollten, Regie: Ulrike Kofler

Ein bisschen bleiben wir noch, Regie: Arash T. Riahi

Waren einmal Revoluzzer, Regie: Johanna Moder

BESTER FILM TV/STREAM

Vier Saiten, Regie: Michael Kreihsl

Sörensen hat Angst, Regie: Bjarne Mädel

Landkrimi: Das Mädchen aus dem Bergsee

BESTE SERIE TV/STREAM

Ich und die Anderen, Regie: David Schalko

Deutschland 89 (3. Staffel)

Unorthodox: Regie: Maria Schrader

BESTE DOKU KINO

Davos, Regie: Daniel Hoesl

Liebe war es nie, Regie: Maya Sarfaty

Glory to the Queen, Regie: Tatia Skhirtladze, Anna Khazaradze

BESTE DOKU TV/STREAM

Der Thiem-Spirit: Teil 2 "Dominics Weg zum Grand Sam Gewinn“, Servus TV

Her Story, Regie: Sky

Am Schauplatz: „Ibiza der Alpen“ und „Das große Schweigen“, ORF

BESTES BUCH KINO

Was wir wollten - Ulrike Kofler & Sandra Bohle, unter Mitarbeit von Marie Kreutzer

Ein bisschen bleiben wir noch - Arash T. Riahi

Quo Vadis, Aida? - Jasmila Žbanić

BESTES BUCH TV

Sörensen hat Angst - Sven Stricker

Feinde: Gegen die Zeit, Feinde: Das Geständnis - Jan Ehlert, Nils Willbrandt, Ferdinand von Schirach

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - Annette Hess, Linda Brieda, Christiane Kalss, Johannes Rothe, Lisa Rüffel, Florian Vey

BESTE PRODUKTION

Louis van Beethoven, Regie: Niki Stein, Produktion: Ernst Ludwig Ganzert im Auftrag von Degeto, WDR und ORF

Was wir wollten, Regie: Ulrike Kofler, Produktion: Film AG - Alexander Glehr & Johanna Scherz

Barbaren, Regie: Barbara Eder, Steve St. Leger, Produktion: Sabine de Mardt, Andreas Bareiss, Rainer Marquass

Quo Vadis, Aida?, Regie: Jasmila Žbanić, Produktion: coop99 (Österreich), Deblokada (Bosnien und Herzegowina), Digital Cube (Rumänien), Extreme Emotions (Polen), Indie Prod. (Frankreich), N279 Entertainment (Niederlande), Razor Film Produktion GmbH (Deutschland)

Tribes of Europa, Regie: Philip Koch, Florian Baxmeyer, Produktion: Wiedemann & Berg Filmproduktion - Quirin Berg & Max Wiedemann, Maximilian Vetter

Berlin Alexanderplatz, Regie: Burhan Qurbani, Produktion: Leif Alexis, Jochen Laube, Fabian Maubach

BESTE REGIE KINO

Ein bisschen bleiben wir noch - Arash T. Riahi

Waren einmal Revoluzzer - Johanna Moder

Quo Vadis, Aida? - Jasmila Žbanić

BESTE REGIE TV/STREAM

Unorthodox - Maria Schrader

Das Glück ist ein Vogerl - Catalina Molina

Vienna Blood: „Königin der Nacht“, „Der verlorene Sohn" - Umut Dağ

BESTE KAMERA KINO

Quo Vadis, Aida? - Christine A. Maier

Hochwald - Martin Gschlacht, Jerzy Palacz

Undine - Hans Fromm

BESTE KAMERA TV/STREAM

Wir Kinder vom Bahnhof Zoo - Jakub Bejnarowicz

Ich und die Anderen - Martin Gschlacht

Landkrimi: Das Mädchen aus dem Bergsee - Eva Testor

BESTER SCHNITT KINO

Das schaurige Haus - Alarich Lenz

Was wir wollten - Marie Kreutzer

Ein bisschen bleiben wir noch - Julia Drack, Stephan Bechinger

BESTER SCHNITT TV/STREAM

Ich und die Anderen - Karina Ressler

Tatort: Die Amme - Nils Landmark

Nicht tot zu kriegen - Tobias Haas, Melanie Schütze

BESTE MUSIK