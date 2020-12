Andi Knoll übers Ö3-Weihnachtswunder, Robert Kratky & Schauspielambitionen

120 Stunden mit den Arbeitskollegen zusammen sein, sogar in der Nacht, also wirklich rund um die Uhr – für so manchen eine Horrorvorstellung, Ö3-Moderator Andi Knoll macht das aber gerne. Ab heute, Samstag, moderiert er gemeinsam mit Robert Kratky und Tina Ritschl, die jetzt kurzfristig für die leider kürzlich positiv auf Corona Getestete Gabi Hiller einspringt, das Ö3-Weihnachtswunder. Und das bereits zum siebten Mal.

„Das hat noch mal zusätzlich etwas für mich an Weihnachten verändert. Ich bin kein religiöser Mensch, für mich war das immer ein nettes Fest mit einem Christbaum und ein paar Geschenken. Aber da kriegt es jetzt auch so eine Tiefe und Bedeutung, wenn man weiß, was dieses Geld tut, was es bewegt. Das ist schon sehr, sehr schön und sehr lässig, dass man dabei sein darf“, so Knoll im KURIER-Interview. Das Geld, welches da gesammelt wird, fließt in den „Licht ins Dunkel“-Soforthilfefond.

Welche Musik er gerne privat hört (es ist übrigens nicht Jazz und Schlager macht ihn aggressiv) und ob er je einen Plan B gehabt hat oder nach wie vor hat, sehen Sie hier: