Ö3-Moderator Robert Kratky: „Ich bin viel verträglicher als früher“

Stillstand ist nichts für ihn, er probiert sich gerne aus, so hat er vor zwei Jahren auch Instagram für sich entdeckt. Über 70.000 Follower zählt sein Account schon.

„Gemessen an den Erfolgen der großen Influencerinnen im deutschsprachigen Raum, wie zum Beispiel Lisa-Marie Schiffner oder ähnliche, ist das ja ein Zwergenaccount. Trotzdem bin ich dabei geblieben, weil es Spaß macht, und frisst halt mittlerweile auch eine Stunde oder zwei von meinem Tag.“

Und dort lässt er seine Fans auch an seinem Fitnessprogramm teilhaben, 15 Kilo hat er mittlerweile schon abgenommen.

„Das Private und auch ich selbst und meine Gesundheit, wie viel ich wiege und ob ich in meine Hose passe und ob ich mich überhaupt wohlfühle, waren immer an zweiter Stelle. Das hab ich jetzt einfach geändert, weil das auch der Garant dafür ist, dass ich weitermachen kann. Was ich ja auch vorhabe, in Zukunft.“

Wie lange, weiß er selbst noch nicht, „auf jeden Fall noch für ein paar Jahre. Man soll es glauben oder nicht, aber ich hab auch noch ein paar Kreditraten zu bezahlen. Ich möchte in meinem Leben so lange arbeiten, so lange es mir Spaß macht und so lange es meinem Publikum Spaß macht“, meint er.