So unglücklich war Ö3-Moderator Robert Kratky mit sich selbst

Eine knappe Stunde lang nahm sich Ö3-Moderator Robert Kratky jetzt für seine Fans Zeit und beantwortete via Instagram live einige Fragen. So interessierte etwa einen User, warum der "Wecker-Mann" keine Partnerin hätte (vor einiger Zeit gab er ja bekannt, dass er sich seit ein paar Monaten in keiner Beziehung mehr befinde).

Und darauf gab es auch eine klare Antwort: "Ich bin der festen Überzeugung, dass da hinkünftig von meiner Seite aus nie wieder etwas zu hören oder zu sehen sein wird, selbst wenn es jemanden gäbe."