Warum Ö3-Moderator Robert Kratky jetzt über eine eigene Familie nachdenkt

Nun wurde Kratky also 47 Jahre alt und so stellte sich bei ihm doch auch ein gewisses Umdenken in Sachen Beziehung ein. "Es ist nun auch für mich höchste Zeit, zu lernen, die Angst vor einer gemeinsamen Zukunft zu verlieren. Respektvoll zu vertrauen, Ein Privatleben lässt sich nicht allein kontrollieren. Aber zu zweit vielleicht."

Apropos Privatleben: Darüber hält sich der Moderator meist sehr bedeckt, verriet nun aber gegenüber Woman, dass er sich mit seiner Lebensgefährtin vorstellen könnte, eine Familie zu gründen. "Irgendwie ist es wie Zauberei, dass der Gedanke plötzlich so präsent ist und ich mich zum ersten Mal in meinem Leben frage: Wie wäre das mit eigenen Kindern?"