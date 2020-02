Michael Wendler ist Robert Kratky nicht egal: Ein Appell gegen Mobbing

Und noch jemand hat sich jetzt dazu geäußert - und zwar Ö3-Moderator Robert Kratky, der den Beef der beiden anfangs ziemlich lustig fand, wie er zu gibt. Aber eben nur anfangs! Er stellte jetzt ebenfalls ein Video auf Instagram, wo er eindringlich über seine eigenen Mobbingerfahrungen spricht.

Als er in der ersten Klasse Gymnasium in Salzburg war, wurde er fürchterlich von seinen Mitschülern gehänselt, hatte also alles andere, als ein leichtes Leben. "Niemand anderer ist so getögelt worden, so gebasht und gemobbt worden, wie ich", erzählt er da.