Michael Wendler: "Laura hatte Angst, ausgebuht zu werden"

Die 13. Staffel des Promi-Tanzwettbewerbs " Let's Dance" ist auf RTL gestartet. Unter den Nachwuchstänzern befindet sich in diesem Jahr auch die 19-jährige Laura Müller, Freundin des umstrittenen Schlagerstars Michael Wendler (47), der sie in die erste Show begleitete. "Für Laura war es ein Bedürfnis, dass ich hier bin, um ihr Halt zu geben. Was das hier für meine Freundin alles hätte zerstören können, wenn das negativ ausgegangen wäre, das weiß ich nicht."

Müller sagte der dpa: "Ich habe vorher noch nie live im Fernsehen performt. Die Nervosität war bei 500 Prozent."