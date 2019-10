Wendler-Freundin Laura Müller nimmt doch nicht am Dschungelcamp teil

Welche Rolle spielt Michael Wendler bei der Absage?

"MEINE LAURA GEHT NICHT IN DEN DSCHUNGEL!", schreibt Michael Wendler indes seinerseits auf Instagram. Auch er hat 2014 an der Show teilgenommen. "Ich möchte meine Freundin nicht denselben Anfeindungen aussetzen, wie ich sie 2014 erlebt habe! Laura ist ein wundervoller und liebenswerter Mensch und ich liebe sie von ganzem Herzen - was wäre ich also für ein Freund, der sie nicht vor so einer Show beschützt?" kommentiert er dank zahlreich eingesetzen Ausrufezeichen mit Nachdruck. Ob Laura ursprünglich bereits zugesagt hatte, ist unklar.