ORF-Vorturner Philipp Jelinek: "Die Leute geben extrem viel zurück"

Demnächst soll es auch „Fit mit Philipp“-Shirts geben, noch befindet sich das Projekt aber in der Entwurfsphase. Darauf zu lesen sein werden Sprüche wie „Die Zelle muss schwimmen“ – das ist Jelineks Merksatz, der daran erinnern soll, genügend Wasser zu trinken.

Und nach einem Jahr „Fit mit Philipp“ sind jetzt auch ein paar Folgen in Reserve aufgenommen worden. „Zur Sicherheit, damit man auch mal eine gewisse Zeit überbrücken kann. Und damit ich eventuell auch mal in den Urlaub gehen kann. Ich hatte nur zu Weihnachten ein paar Tage frei und sonst ging’s das ganze Jahr durch.“

Wenn es die Pandemie erlaubt, dann will der neue „Vorturner der Nation“ wieder nach draußen, „das heißt in Altersheime, in Schulen, auf öffentliche Plätze – wo auch immer ich Österreich bewegen kann“, erzählt Jelinek. „Ich glaube, jeder hat den Wunsch, fit zu altern. Es gibt nichts Schöneres, als wenn man mit 80, 85 noch unterwegs ist. Ich habe das bei meiner Oma gesehen: Solange sie sich bewegt hat, ist es ihr gut gegangen. Und wenn es mit dem Rollator ist oder im Sitzen – Hauptsache, man macht etwas.“

Jelinek sportelt natürlich nicht nur um 9.10 Uhr, wenn die Kameras laufen, sondern ist am Wochenende schon einmal drei, vier Stunden mit dem Rennrad unterwegs. Still sitzen ist schwierig. Ab und zu kann es aber auch passieren, dass er vor dem Fernseher hängen bleibt. Wenn das Wetter schöner wird, will er zu seinen Stamm-Eisdielen in Floridsdorf. Er hat nämlich eine Schwäche für nicht ganz kalorienarme Spezialitäten.