ORF-Vorturner Philipp Jelinek: "Ich bin gern die Ilse Buck"

Kniehub, Seite, Kniehub, vorne, Kniehub, Seite, Kniehub, Rück. Da muss man schon ein bisschen mitdenken beim Morgensport in ORF2, damit man in der Reihenfolge nicht durcheinander kommt. Aber es funktioniert dann doch.

Und, zugegeben, so ein bisschen Bewegung ist ja gar nicht so furchtbar. Stellt sich nur eine Frage: Wie schafft man es bloß, so früh am Tag schon so gut gelaunt zu sein wie Vorturner Philipp Jelinek?

„Das ist mein Naturell“, erklärt er am Telefon. „Ich bin fröhlich, ich hab’ den geilsten Job der Welt, kann Leute motivieren, ihnen etwas Gutes tun. Und Fernsehen war schon immer mein Traum. Gibt’s was Schöneres?“