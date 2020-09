"Dancing Stars": Es rumort wegen Corona-Auflagen

Die Corona-Pandemie setzt der Herbstshow des ORF kräftig zu. Hinter den Kulissen der "Dancing Stars" rumort es kräftig, wie der KURIER erfuhr. Am Donnerstag, also einen Tag vor dem Start der neuen Staffel, wurden die Mitarbeiter davon in Kenntnis gesetzt, dass die langjährige Sendungsverantwortliche, Andrea Heinrich, ihre Funktion in der Sendung zurücklegt. Kolportierter Grund: Die harten sanitären Auflagen gegen die Weiterverbreitung von Corona.

So sollen die Tänzer stets unter Aufsicht stehen und einzeln in fensterlosen Containern untergebracht sein. Betreuer würden peinlich darauf achten, dass es zu keinerlei Gesprächen kommt.