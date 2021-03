ROMY 2021: "Fit mit Philipp" mit Philipp Jelinek

Er ist der neue Vorturner der Nation: Philipp Jelinek. Was im März des Vorjahres spontan als Rubrik des ORF-Frühstücksmagazins "Guten Morgen Österreich" gestartet wurde, ist mittlerweile eine eigene Sendung: "Fit mit Philipp" ist täglich ab 9.10 Uhr in ORF2 zu sehen. Darin zeigt der charismatische und stets gut gelaunte Philipp Jelinek Turnübungen für alle Sportlichkeitslevels.

Damit ist Jelinek Teil des Erfolgs des ORF-Frühfernsehen. Anlässlich fünf Jahre "Guten Morgen Österreich" kann der ORF weiteres Wachstum vermelden: Einen achtprozentigen Marktanteilszuwachs gab es im Jahresvergleich im Jänner, im Schnitt verfolgten 105.000 Zuseher/innen bei 26 Prozent Marktanteil den täglichen Mix aus Information, Service, Unterhaltung - und eben Fit mit Philipp.

Der gebürtige Wiener war bereits vor Corona regelmäßig mit Bewegungstipps in "Guten Morgen Österreich" vertreten sowie als Reporter für "Studio 2" unterwegs. Zu Beginn des ersten Lockdowns wollte Jelinek ein Angebot für all jene schaffen, die zu Hause bleiben mussten und sich dadurch weniger bewegten. Die tägliche Turnstunde wurde zum Erfolg. "Vor allem ältere Menschen schreiben mir, dass ihnen das psychisch extrem guttut", erzählte Jelinek im KURIER-Interview. "Da kommt so viel zurück von den Menschen, und es freut mich, ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu können oder zu hören, dass jemand keine Schmerzen mehr hat."

Der Vergleich mit Ilse Buck, der Vorturnerin der Nation, liegt nahe – und freut den 52-Jährigen: "Viele sagen zu mir: Die Ilse Buck ist da. Und ich bin gern die Ilse Buck, denn sie war eine Ikone."

Jelinek war unter anderem bereits in Fitnessstudios tätig, arbeitete als Warm-Upper und als Moderator. Die Bühne ist seine Leidenschaft. Sein Traum: eine eigene Samstagabendshow. Nun könnte Jelinek dank "Fit mit Philipp" zumindest einmal eine ROMY für das beste Lockdownformat winken.