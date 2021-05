Peter Kraus und sein „Seiltanz zwischen Rebell und lieber Schwiegersohn"

Sie haben sich in Wien kennengelernt. Wie lief das ab?

Ich habe Theater gespielt, an den Kammerspielen. Zum ersten Mal im Leben war ich gezwungen, für längere Zeit einen festen Wohnsitz zu haben. Nicht wie mit meiner Freundin, die ich lange Zeit in Schweden hatte (die Sängerin Lill-Babs, Anm.), wo man sich traf und kurz darauf wieder im Flugzeug saß. Ich war in einer Stadt und alles andere plötzlich gar nicht mehr so wichtig. Ingrid hat mir Wien gezeigt, wir haben uns langsam angenähert. All das waren wohl Gründe, warum es mit uns so gut geklappt hat. Von unserem Kennenlernen im Lokal „Schaukelpferd“ gibt es zwei Versionen ...

Welche bevorzugen Sie?

Die bessere. Sie saß mit zwei anderen Fotomodellen an einem Tisch. Ich habe mir das Gästebuch geben lassen, bin zur ihr gegangen, habe mich als Geschäftsführer vorgestellt und sie gebeten, sich einzutragen, um so ihren Namen zu erfahren. So haben wir uns kennengelernt – Ingrid behauptet allerdings, es sei etwas anders abgelaufen (lacht). Sie war damals jedenfalls auf Plakaten in ganz Wien zu sehen. Überall, wo ich mit meinem Sportwagen unterwegs war, war ihr Gesicht zu sehen. Ich war begeistert.

Sportwagen und Oldtimer, eine andere Leidenschaft von Ihnen. Immer schon?

Ja, Autos haben mich bereits als junger Mann fasziniert. Das soll jetzt nicht traurig klingen, aber in Berlin konnte ich damals eigentlich nirgends hingehen. Ich war überall bekannt und in einer Clique unterzutauchen, wäre mir als arrogant ausgelegt worden. Ich war eigentlich „einsam“. Also wurde es mein Hobby, in der Nacht mit dem Auto herumzufahren. Wie ein Wilder! Gegen Peter Vogel (öst. Schauspieler, Anm.) bin ich so manches Rennen gefahren. Das war gut für die Seele.

Ihr Lieblingsmodell?

Mein AC Ace Bristol D2. Ich bin mit ihm viele Rallyes gefahren. Meinen Jaguar SS 100 habe ich einem Freund verkauft. Mit den Autos bin ich bis nach Sizilien gefahren oder ans Nordkap. Für mich ist das erholsam, es hat nichts mit Raserei zu tun, auch wenn das Auto sehr sportlich aussieht. Das Schöne am Oldtimer-Fahren ist ja, du fährst langsamer als alle anderen und glaubst, du bist dreimal so schnell (lacht).