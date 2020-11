Howard Carpendale: „Bin kein alter, weiser Mann"

Ohne Leidenschaft geht es nicht, egal in welchem Geschäft.

Für meinen Geschmack kenne ich zu wenig leidenschaftliche Menschen. Dabei rede ich nicht von meiner Branche. Mir kommt jedoch vor, Millionen von Menschen sind in Berufen tätig, in denen Leidenschaft nicht unbedingt aufkommt. Das ist eine soziale Komponente, die die Gesellschaft neu überdenken sollte. Wie? Dafür fehlt mir im Moment auch die Idee. Trotzdem ist es eine Frage, die man lösen muss. Ebenso die um sich greifende Armut. Solange es Armut gibt auf dieser Welt, werden wir nie in Frieden leben.

Beschäftigen diese großen Fragen Sie?

Die Wahl zum US-Präsidenten war für mich der vielleicht wichtigste Tag in Amerika seit 100 Jahren. Es war schon ziemlich grausam anzuschauen, was da in den vergangenen Jahren vor sich ging. 59 Menschen in den USA sind genauso reich wie die Hälfte des Landes – jeder Idiot weiß, so eine Ungerechtigkeit ist unhaltbar. Wie die meisten habe ich befürchtet, dass nach der geschlagenen Wahl ein Chaos in diesem Land die Folge sein wird. Und die USA ist ein Land, in dem wir wissen, was vor sich geht. Von vielen anderen Nationen haben wir keine Ahnung. Wir sind nicht konfrontiert mit ihren täglichen Dilemmas oder schieben sie von uns weg.

Klingt, als würden Sie sich sorgen.

All das hat mich auf jeden Fall sehr nachdenklich gestimmt. Das betrifft auch die Art, wie wir mit der Klimasituation umgehen. Es scheint die Meinung vorzuherrschen, das würde unser Heute nicht betreffen. Und es reicht, sich erst damit zu beschäftigen, wenn es zu einem ernsten Problem geworden ist – morgen oder irgendwann. Tatsache ist: Die Lage ist jetzt bereits ernst.

Dennoch blicken Sie hoffentlich auch mit ein wenig Optimismus auf Ihren 75. Geburtstag, den Sie im Jänner begehen. Welches Lied wünschen Sie sich, soll man an diesem Tag spielen?

Etwas von Elvis.

Einen bestimmten Song?

(denkt nach) „I Just Can’t Help Believing“. Nicht einer seiner größten Hits, aber einen Titel, den ich immer sehr geliebt habe.

Welche persönliche Bedeutung hat dieser Song für Sie, warum gerade dieser?

Der Song bedeutet mir sehr viel, weil meine Frau und ich mit ihrem Kampf gegen den Alkoholismus 18 Jahre lang wirklich die Hölle durchlebt haben. Sie war krank und hat diese Krankheit besiegt, was nur 20 Prozent aller Menschen überhaupt schaffen. Seitdem genieße ich mit ihr die schönste Zeit, die ich je erlebt habe. „I Just Can’t Help Believing“, das heißt auch: Ich kann es immer noch nicht glauben, dass du dieses Gift besiegt hast.