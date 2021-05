Etwas Naheliegendes haben Tobias Moretti und Andi Knoll nicht besprochen: Rekordgewinner Moretti könnte jetzt mit den ROMYs kegeln, hat er doch seine neunte bekommen.

„Da gibt es keine Inflation“, betonte der ergriffene Schauspieler vor Schloss Ambras, wo er von Knoll in Ritterrüstung („Ich sehe nichts!“) überrascht wurde. „Gerade in diesem Jahr ist das eine unglaubliche, besondere Ehre“, sagte Moretti, der für seine Rolle in „Louis van Beethoven“ nominiert war.