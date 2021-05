In gleich zwei Serien glänzt Happel: Seit 2010 in „SOKO Donau“ und zuletzt in „Dennstein und Schwarz“.

„Ich hoffe, dass es damit eine Zukunft“ für die Anwaltsserie mit Martina Ebm gibt, sagte Happel nun.

Auf eine Zukunft hoffte auch Knoll – am Max Reinhardt Seminar, das Happel leitet. „Wir haben keine Altersbegrenzung“, grinste die Preisträgerin.