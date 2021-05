„Andi, ich glaub’s noch immer nicht“, sagte die für ihren kurzfristigen Dienst im ORF-Ballroom bei „Dancing Stars“ nominierte Moderatorin mit Tränen in den Augen.

„Ich habe das Gefühl gehabt, in mir drin, dass ich bereit bin für diese große Aufgabe. Wenn man was so sehr will, sich so sehr freut, sich selbst treu bleibt, kann es nur gut gehen. Es ist ein Wahnsinn, dass das so gut angekommen ist“, sagte Inhof über ihre „Dancing Stars“-Auftritte.