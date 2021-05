„Da hockt einer in unserer Hütte im Anzug, was ist da los?“, rief Klaus Steinbacher erstaunt. Der Schauspieler („Oktoberfest 1900“) wollte einen ruhigen Tag in seinem Elternhaus in Bayern verbringen. Daraus wurde vorerst nichts – denn Markus Freistätter war extra angereist, um eine ROMY zu überbringen.