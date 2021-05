Wenn Philipp Jelinek einmal turnt, dann hört er nicht mehr so schnell auf. Auch nicht, wenn Bauarbeiter vor dem Studiofenster genüsslich Semmeln mampfen. Und auch nicht, wenn Andi Knoll mit einer ROMY plötzlich in der Sendung steht. „Wir sind live“, rief Jelinek dem Moderator zu – bevor ihn die Erkenntnis überkam, was da gerade passiert (und damit auch die Tränen).