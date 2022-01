"Vorstadtweiber"-Finale: "Es ist auch gut, dass es nun zu Ende geht"

Die Staffel bringt auch Auftritte längst verschwundener Darsteller: Gerti Drassl, Martina Ebm, Murathan Muslu und sogar Simon Schwarz tauchen wieder auf. Ein Wiedersehen gibt es zudem mit Juergen Maurer, der sich mit Maske und Desinfektionsmittel in seiner Wohnung verschanzt. Als Hypochonder fürchtet er sich extrem vor dem Virus und erhält dann die Diagnose Prostatakrebs. „Das ist eine sehr schöne Ironie des Schicksals, die sehr schön zeigt, wie das Leben so spielt“, erklärt Proll. "Wie schon John Lennon sagte: 'Life is what happens while you're making other plans."'