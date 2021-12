"Vorstadtweiber": Serienweise Abschiede und ein Ausblick in der Vorstadt

Im Gespräch mit dem KURIER fasste Generaldirektor Wrabetz noch einmal den Beitrag der „Vorstadtweiber" für die Fernsehgeschichte zusammen: „Es ist ein Format, das in Österreich extrem erfolgreich war, und über sechzig Folgen ein Millionenpublikum doch über sechs Jahre begeistert hat. Es war war auch international - im deutschsprachigen Raum und weit darüberhinaus - ein Erfolg, und ist damit in einer Reihe mit großen Serienerfolgen wie „Ein echter Wiener geht nicht unter“ und „Kaisermühlenblues“ zu sehen. "Vorstadtweiber" ist sicher jene Serie aus den letzten zehn Jahren, die am stärksten in Erinnerung bleiben wird.“

Wrabetz noch bei Stermann & Grissemann

Über den eigenen Abschied vom ORF sagt Wrabetz: „Mein letzter ORF-Auftritt wird in der Licht ins Dunkel-Sendung am 24. Dezember sein, und in der nächsten Woche bin ich bei ‚Willkommen Österreich‘ eingeladen. Nachdem ich die Sendung auch mitbegründet habe, riskiere ich’s.“

Seine Zukunftspläne werde er aber noch nicht bekanntgeben. „Es ist noch viel im ORF zu tun", meint Wrabetz, "ich werde das erst im Jänner machen.“