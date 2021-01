Abschied von den "Vorstadtweibern": "Ein lachendes und ein weinendes Auge“

Auf etwas Neues würde sich die Künstlerin auch auf der Bühne freuen. Doch die Pandemie macht es (hoffentlich nur vorerst) nicht möglich. In Arthur Schnitzlers „Zwischenspiel“ und in Peter Turrinis so wundervoll-altersweisem Stück „Gemeinsam ist Alzheimer schöner“ sollte Köstlinger auf der Bühne der Josefstadt und der Kammerspiele stehen. Und eigentlich sollte sie schon seit geraumer Zeit als Chloe in dem Drama „The Parisian Woman“ aus der Feder des „House of Cards“-Autors Beau Willimon den Männern den Kopf verdrehen. „Wir proben in den Kammerspielen seit 19. Oktober und hatten schon vier Premierentermine. Jetzt müssen wir wieder warten. Das ist eine schwierige Zeit, denn man arbeitet auf eine Premiere vor Publikum hin.