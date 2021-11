Vorstadtweiber-Finale, Klien-Rückkehr und "Sisi" im ORF 2022

Großereignisse

Mehr als 70 Sportarten gibt es in den ORF-Sendern zu sehen. Die Sport-Höhepunkte sind die Olympischen Winterspiele in Peking sowie die darauf folgenden Paralympics, die Herren-Fußball-WM in Katar, die Frauen-EM in England sowie die Handball-EM. Das Ziel der „Geschlechtergerechtigkeit“ wird, so TV-Sport-Chef Hans Peter Trost, wird weiter forciert verfolgt. Bereits Anfang 2022 wird das Biopic „Klammer – Chasing the Line", das erst kurz vor dem Logdown in den Kinos gestartet war, zu sehen sein. Die „dokFilm“-Produktion „Klammer gegen Russi“ (6. Februar) erinert an das Gigantenduell von Franz Klammer und Bernhard Russi bei der Olympiaabfahrt 1976 Innsbruck

Das Jahr eröffnet wie immer das Highlight der Kultur: das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Ebenfalls im Jänner steht noch die „Tosca“ aus dem Theater an der Wien auf dem ORF 2-Spielplan. Geplant ist eine Produktion aus der Wiener Staatsoper. Fix sind die Eröffnung der Wiener Festwochen (13. Mai), das Sommernachtskonzert, „Madame Butterfly“ aus Bregenz und Höhepunkte der Salzburger Festspiele. Geplant ist zudem „The King And I“ aus Mörbisch.