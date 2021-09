Kathrin Zechner will Teil des ORF-Direktoriums bleiben

Für die Direktionen in Wien bzw. das Programm wurde auch der Chef von ORF III, Peter Schöber, kolportiert. Von dort könnten mit Co-Geschäftsführerin Eva Schindlauer (Finanzen) und Chefredakteurin Ingrid Thurnher (Radio) jedenfalls zwei Mitglieder des neuen zentralen ORF-Direktoriums kommen. Ein drittes wird es nicht geben. Er habe sich nach reiflicher Überlegung gegen eine Bewerbung entschieden, erklärt Schöber dem KURIER. „Es ist eine große Ehre, dafür genannt worden zu sein. Mir liegt aber ORF III sehr am Herzen. Ich freue mich, wenn ich in der Generaldirektion dieses Aushängeschild des ORF im Verbund mit Arte und 3sat mit Nachdruck weiterentwickeln darf.“