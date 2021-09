Neuer ORF-Generaldirektor: "Ich sehe das nicht als Duell"

Aber was kann er besser als sein Vorgänger? Auf diese Frage hat Weißmann im ZiB 2-Interview mit Armin Wolf zunächst auffällig lange geschwiegen. Im Club 3 erklärt er nun: „Wir stehen an einem Transformationspunkt, wir müssen das Unternehmen in eine neue, digitale Zeit bringen.“ Hier könne er wesentliche Akzente setzen. „Eher als Wrabetz?“ – „Es ist keine Frage des Eher.“

Was programmatisch alles neu werden soll, darüber hält sich Weißmann noch bedeckt – vor konkreten Aussagen drückt er sich noch. Was er wolkig verrät: Zum einen seien bereits neue Formate im Entstehen, weitere werde man mit dem neuen Programmdirektor entwickeln.

Wer das werden soll, dazu will sich der 53-Jährige noch nicht äußern. Inoffiziell hat sich das Personalkarussell freilich bereits mit ordentlichem Tempo zu drehen begonnen.

Apropos Personal: Hier steht nicht nur die Frage im Raum, wie sich die Journalisten des ORF künftig auf den Social-Media-Kanälen verhalten sollen, sondern auch, ob und in welcher Form gendergerechte Sprache auf Sendung erwünscht ist. Anders gesagt: ob das Binnen-I gesprochen werden soll. Der Diskussion über das Gendern müssen sich auch Printmedien wie der KURIER stellen. Aktuell würden im ORF dazu Guidelines ausgearbeitet, so Weißmann. Das habe schon Wrabetz beauftragt. Er selbst wolle keine Empfehlungen abgeben. Persönlich verwende er die männliche und weibliche Form, sagt er und bedankt sich für das Gespräch – bei den Chefredakteuren und der Chefredakteurin.