Roland Weißmann ist der neue ORF-Generaldirektor

Am Dienstag ist der neue ORF-Generaldirektor gewählt worden. Es ist Roland Weißmann, er löst am 1. Jänner 2022 Alexander Wrabetz ab. Weißmann bekam 24 der 35 Stimmen und damit die Mehrheit. Er galt als Wunschkandidat der ÖVP. Weißmann bedankte sich für das große Vertrauen und will jetzt mit Wrabetz bis zu dessen Ablösung zusammenarbeiten.

Weißmann plant, den ORF noch moderner und vielfältiger zu machen. Die Parteien SPÖ, FPÖ und NEOS kritisierten aber die Wahl von Weißmann. Sie glauben, dass Weißmann den ORF nicht unparteiisch führen wird. Dass Weißmann bei der Berichterstattung die ÖVP bevorzugen wird. Die ÖVP weist diese Kritik zurück. Weißmann selbst sagte, dass der nie der Kandidat nur einer Partei gewesen sei.

