Was Stefanie Groiss-Horowitz mit ORF1 vorhat

Noch keine 100 Tage nach Amtsantritt hat Stefanie Groiss-Horowitz erste Programmvorhaben präsentiert. Anfang des Jahres hat die vormalige Senderchefin von Puls4 die ORF-Programmdirektion von Kathrin Zechner übernommen – und interimistisch auch das ORF1-Channel-Management, für das bisher Lisa Totzauer zuständig war.

Im „Windschatten“ von ORF2 – der „treibenden Kraft unserer ORF-Gruppe“ –, will Groiss-Horowitz die „Neupositionierung von ORF1“ angehen. Sie möchte dabei nicht von einem „Baustellendasein“ des Senders sprechen. Es gebe jedoch „Handlungsbedarf“, vor allem beim Vorabend: „Wenn wir nicht in österreichisches Programm investieren, kommen wir in eine Austauschbarkeit“. Die jetzige Struktur komme noch aus einer Zeit, in der US-Serien ein „gutes Betriebsmittel fürs Fernsehen waren“.