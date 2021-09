Stefanie Groiss-Horowitz: „Mehr Miteinander statt Nebeneinander“

Die Frage, wie neue Inhalte finanziert werden können, stelle sich erst in einem zweiten Schritt: „Wir müssen uns zuerst überlegen, was sind Programme, die wir gerne hätten, und dann werden wir diskutieren, wie wir das finanzieren können“, so Groiss-Horowitz. „Man kann nicht sagen: Gebt’s uns ein bisschen mehr Geld, und wir werden uns dann dafür überlegen, was wir Schönes machen.“

Im Vorfeld zu ihrer Bestellung war die Befürchtung laut geworden, mit einer aus dem Privatfernsehen stammenden Programmdirektorin könnte die Kultur zu kurz kommen. Groiss-Horowitz betonte, dass „keinerlei Sorge“ nötig sei: „Ich hoffe, dass jeder versteht, dass das, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, jeweils ein Ausschnitt aus diesen Job Descriptions war. Ich habe mich nie in meinem Leben aktiv gegen Kultur entschieden oder gegen fiktionale Programme ausgesprochen.“ Es sei „herrlich“, dass sie nun dafür sorgen könne, dass der „Kulturstandort Österreich die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient.“

Sie sei „große Verfechterin des dualen Systems“, Öffentlich-Rechtlicher und Private sollten jedoch „mehr Miteinander statt Nebeneinander leben“.