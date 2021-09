Ingrid Thurnher: "Ich glaube, ich habe genug Zeit vor Kameras verbracht"

Diese Managementfähigkeiten wird die gebürtige Vorarlbergerin, die in ihrer Funktion der amtierenden Direktorin und FM4-Senderchefin Monika Eigensperger nachfolgt, auch brauchen: „Es gibt im ersten halben Jahr ein großes Projekt zu bewältigen, die Übersiedlung der Sender auf den Küniglberg und die Integration der ORF-Information im multimedialen Newsroom. Das wird uns allen unglaublich viel an Energie abverlangen, da einen sanften ordentlichen Übergang zu schaffen. Das wird das Projekt Nummer 1 sein. Darum wird es auch schon sehr viel vor dem 1. Jänner gehen“, wenn die neue ORF-Führung antritt.

Im ORF, aber auch von politischen Akteuren außerhalb wird mit Argus-Augen verfolgt, was da mit der ORF-Information, also dann auch mit der Radio-Information, passiert, die seit Alexander Wrabetz beim Generaldirektor angedockt ist. Es stünden Kulturveränderungen für alle Bereiche an, meint Thurnher. „Wir werden viel Hirnschmalz investieren. Den multimedialen Newsroom, von dem bisher nur ein fast fertiges Gebäude existiert, mit Leben zu erfüllen, erachte ich für den Hörfunk aber als spannendste Aufgabe. Der Infodirektor und ich werden uns einig werden.“

Die Karriere von Ingrid Thurnher im ORF ist voller Wendungen gewesen: Zum ORF kam sie 1985 als TV-Ansagerin, arbeitete von 1986 bis 1991 für den Aktuellen Dienst im Landesstudio Niederösterreich. Dann folgten Jahre als Innenpolitikredakteurin im Hörfunk, ehe der Sprung zur „ZiB 2“ kam. Als weitere Stationen folgten – nach einem kurzen, nicht ganz freiwilligen Intermezzo in der „ZiB 1“ – von 2008 bis 2016 die Hauptmoderation der ORF-Diskussionssendungen „Im Zentrum“ und „Runder Tisch“, die „Sommergespräche“ und einiges mehr. 2017 wechselte sie zu ORFIII, das sie als Chefredakteurin prägte und unerwarteterweise zum Sprungbrett in die Radio-Direktion wurde.