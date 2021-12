Kathrin Zechner: „Der Kampf ist unendlich schwieriger geworden“

Sie können zwei Ären miteinander vergleichen. Welche Zeit war spannender? Jene von Gerhard Zeiler und Gerhard Weis? Oder jene von Alexander Wrabetz?

Ein Vergleich ist nicht möglich. Denn damals, unter Zeiler und Weis, gab es neben dem ORF nur ein paar private Sender aus Deutschland. Und jetzt gibt es mit den Streaming-Anbietern eine globale Konkurrenz.

Aber Sie haben immer Sendungen oder Formate entwickelt. Der größte Erfolg in Ihrer ersten Zeit war wohl „Taxi Orange“ – und der größte Flop „Mitten im Achten“?

„Mitten im Achten“ war nicht in meiner Zeit. Aber ich hätte es sicher auch versucht. „Taxi Orange“ war die auffälligste, die am meisten polarisierende und, ja, auch einer der erfolgreichsten Produktionen. Stolz bin ich auf die Serie „Julia – Eine ungewöhnliche Frau“ mit 65 Folgen. Das war eine Koproduktion mit der ARD werden, wir konnten uns lange nicht auf die Hauptdarstellerin einigen. Mir fiel dann Christiane Hörbiger ein – und konnte sie gewinnen. Wirklich hartnäckig musste ich sein, um „MA 2412“ durchzusetzen. Die Frage war, ob wir Sitcom können – in unserer Humorfarbe, mit unserem Sprachduktus. Ich war davon überzeugt. Und hatte wahnsinniges Glück mit Alfred Dorfer, Roland Düringer, Monica Weinzettl und Harald Sicheritz. Ich hätte gerne ein Spin-off versucht – für Weihnachten. Das ist mir leider nicht geglückt. Aber manches braucht eben viel Zeit bis zur Realisierung. „Die Vorstadtweiber“ brauchten mehr als ein Jahrzehnt.