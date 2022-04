Ukraine prüft russischen Einsatz von Chemie-Waffen in Mariupol

Unter Phosphormunition versteht man Geschosse, die durch Phosphor im Ziel eine Brandwirkung haben. Auf der Haut verursacht Phosphor schwere Verbrennungen. Durch die geschädigte Haut dringt Phosphor in den Körper ein, brennt weiter und schädigt innere Organe.

Chemikalien versprüht?

Zudem wurden gestern Berichte laut, dass russische Streitkräfte in der Hafenstadt Chemiewaffen eingesetzt haben sollen. Demnach soll eine Drohne eine unbekannte Substanz versprüht haben, was wiederum zu Atemnot und Ataxie, also einer massiven Nervenschädigung bei den Betroffenen geführt habe. Getroffen worden seien sowohl ukrainische Soldaten als auch Zivilisten.