Berichte über angeblichen Chemiewaffen-Angriff in Mariupol

Wenn sich die Berichte bewahrheiten, wäre dies die nächste rote Linie, die Moskau überschreitet: In Mariupol im Süden der Ukraine - in jener Stadt also, die seit Wochen von russischen Soldaten belagert wird - seien Chemiewaffen eingesetzt worden.Berichte darüber waren in allen größeren ukrainischen Medien zu lesen, alle hatten jedoch nur die eine Quelle - das rechtsextreme Asow-Regiment.