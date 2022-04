Wie es zu den Nehammer-Reisen nach Kiew und Moskau gekommen ist

Ein entscheidender Punkt war dabei der Antrittsbesuch von Nehammer beim deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPÖ) am 31. März. Da hat der österreichische Regierungschef erstmals seinen Amtskollegen in seinen Plan, nach Kiew und nach Moskau zu reisen, eingeweiht. Scholz war es auch, von dem am Montag die meiste Zustimmung zum Treffen mit Putin gekommen war.

„Wir befürworten jegliche diplomatischen Bemühungen, die darauf abzielen, ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine zu erreichen und Grundvoraussetzungen für Verhandlungen zu schaffen zwischen der Ukraine und Russland“, sagte die stellvertretende Regierungschefin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin.

Der nächste wichtige Schritt war dann ein Telefonat zwischen Karl Nehammer und dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij am 4. April. Da war der Besuch in Kiew dann verbal besiegelt worden. Bereits in diesem Telefonat soll Selenskij informiert worden sein, dass es auch einen persönlichen Termin mit Wladimir Putin geben könnte. Wobei zu diesem Zeitpunkt schon ziemlich fix gewesen sein dürfte, dass es zu der Unterredung in Moskau kommt.