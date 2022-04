Warum Russland-Experte Karner den Nehammer-Besuch gutheißt

Die Macht der Bilder, die ist einem erfahrenen Historiker wie Stefan Karner natürlich bewusst. Ja, natürlich werde Putin den ersten Besuch eines EU-Regierungschefs auch für sich und seine Propaganda einsetzen. Ein Punkt, den etwa der Politikwissenschafter Gerhard Mangott gegenüber dem ORF heftig kritisiert hat.

Für Karner ein Nebenaspekt: „Das ist in der Weltpolitik letztendlich nicht spielentscheidend. Viel wichtiger: Der Kanzler verlässt bei diesem Besuch die Linie der EU nicht, und er bleibt auch moralisch nicht neutral. Schließlich spricht er die dringend notwendige Aufklärung der Kriegsverbrechen in der Ukraine an.“ Auf jeden Fall habe der Kanzler seit Kriegsbeginn keinen Zweifel an der Position Österreichs gelassen: „Wir haben uns ganz klar auf der Seite der Ukraine positioniert.“