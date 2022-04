Ukraine kämpft mit immer mehr High-Tech-Waffen aus Europa und USA

Luftabwehr aus Slowakei

Viele ehemalige Ostblock-Staaten, die heute NATO-Mitglieder sind, liefern wiederum ihr Militärmaterial aus der Sowjet-Zeit in die Ukraine. So hat die Slowakei Luftabwehr-Batterien vom Typ S-300 gerade erst über die Grenze geschickt. Die System stammen zwar ursprünglich aus der UdSSR, sind aber technisch aufgerüstet und daher in der Lage, auch moderne Kampfjets zu treffen. Aus der Slowakei, wie auch aus Tschechien stammen außerdem größere Stückzahlen ehemaliger sowjetischer Panzer, die bereits an der Front im Einsatz sein sollen.

Russische Panzer leichtes Ziel

Es sind jene Panzer, wie der T-72, oder der T-80, die auch die russische Armee hauptsächlich in der Ukraine einsetzt. Die vom Kreml über Jahre gerne auf Paraden präsentierten High-Tech-Panzer sind in der Ukraine bisher kaum aufgetaucht. Die alten Modelle dagegen sind ein leichtes Ziel für die ebenfalls vom Westen massiv gelieferten Panzerabwehr-Waffen. Die offensichtlich am meisten eingesetzte, ist die - ebenfalls von einem einzelnen Soldaten bediente - Panzerabwehr-Rakete "Javelin", auf deutsch Wurfspeer. In Sozialen Medien tauchen ständig Aufnahmen von russischen Panzern auf, die von diesen schultergestützten Raketen zerstört worden sind.