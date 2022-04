Nehammer bei Putin: "Gasversorgung gesichert"

Mit dem t√ľrkischen Pr√§sidenten Recep Tayyip Erdogan will Nehammer sich demn√§chst √ľber seine Moskau-Reise austauschen und √ľber den Istanbuler Prozess reden. Am Sonntag f√ľhrte der Kanzler dazu ein Telefonat mit Estlands Regierungschefin Kaja Kallas. Angesprochen auf die Kritik an seiner Reise aus den baltischen Staaten und aus Polen, sagte Nehammer, es sei ein Unterschied, ob man nur telefoniere oder "√ľber Butscha zu sprechen und dabei Putin direkt in die Augen zu sehen". Putin habe ihm gegen√ľber zugesagt, er kooperiere mit dem Internationalen Roten Kreuz. Dies seien alles wichtige Punkte, die ohne ein Gespr√§ch nicht deponierbar seien. Nehammer k√ľndigte in n√§chster Zeit einen Besuch in Estland an.