Heimische Manager sind sich einig: Gas bleibt unverzichtbar

Der Krieg in der Ukraine hält Österreichs Wirtschaft in Atem, die Debatten rund um die Sanktionen und ein mögliches Gasembargo werden heftiger. Der KURIER hat heimische Manager und Unternehmer befragt, wie sie den Krieg in der Ukraine und dessen Auswirkungen wirtschaftlich und politisch einschätzen.

„Das ist ein unfassbares Ereignis, keiner hätte damit gerechnet, dass das in Europa passieren könnte“, kommentiert Gerald Grohmann, Vorstandsvorsitzender des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann-Oilfield (SBO) den Krieg in der Ukraine. Die Bilder und das Leid der betroffenen Menschen würden sprachlos machen. Wie sich die Lage entwickeln werde, sei praktisch nicht einschätzbar und daher auch schwierig zu sagen, wie der Krieg weitergehe und ob es einen Waffenstillstand geben werde.

Balanceakt