Weiter schwere Luftangriffe auf Mariupol

In Mariupol harren trotz der Zerst√∂rung vieler H√§user immer noch Zivilisten aus, wie Vizeb√ľrgermeister Serhij Orlow den ARD-"Tagesthemen" am Dienstag sagte. Die Menschen hielten sich in Kellern und Schutzr√§umen auf, um dem Beschuss zu entgehen. "Das ist kein Leben. Das ist √úberleben", sagte Orlow. Die ukrainische Verwaltung des Gebiets Donezk, zu dem Mariupol geh√∂rt, teilte am Dienstag mit, nach Sch√§tzungen seien dort mehr als 20.000 Menschen get√∂tet worden. Auch diese Zahl ist nicht √ľberpr√ľfbar.