Ein Sieg bis zum „Tag des Sieges“?

Es seien nicht genügend russische Kräfte dafür vorhanden. Eine Einschätzung, die auch das „Institute for the Study of War“ teilt: „Das ukrainische Militär berichtet, dass Russland plant, Einheiten von der Kiew-Front nach Izjum (Ostukraine, Anm.) zu bringen – doch diese Einheiten werden für gewisse Zeit keine Gefechtsbereitschaft herstellen können“, heißt es in der aktuellen Einschätzung der Lage.

Ebenso ist die Wahrscheinlichkeit, dass Belarus aktiv Truppen in die Ukraine schickt, weiterhin sehr niedrig: Von den 45.000 aktiven Soldaten könnten etwa 10.000 an einer Invasion teilnehmen – allerdings mit keiner Kampferfahrung, veraltetem Gerät und geringer Moral. Was allerdings nach wie vor möglich wäre, wäre ein russischer begrenzter Angriff von Brest auf die Westukraine – allerdings nur mit wenigen Truppen und mehr zum „Unruhe stiften“, wie Generalstabsoffizier Reisner sagt.

Und nach wie vor herrscht die Gefahr von Raketen- und Luftangriffen auf Städte in der Westukraine – am Donnerstagnachmittag heulten in Städten wie Lutsk einige Male die Alarmsirenen.